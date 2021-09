AirPods Pro ancora in forte sconto (-32%) : Offerte Amazon

Le AirPods Pro si trovano in offerta su Amazon a 189,90€, con uno sconto del 32% e un risparmio di 90 euro rispetto al prezzo solito.

La versione Pro delle cuffie true wireless di Apple è caratterizzata da un design in-ear e da un profilo allungato, sul quale è presente un sensore di pressione per comandare la riproduzione musicale, rispondere alle telefonate o richiamare Siri.

Tra le funzioni interessanti introdotte con la versione Pro troviamo l'Active Noise Cancelling (ANC), i rumori esterni vengono analizzati e viene generata una frequenza inversa che li annulla quasi del tutto. È una tecnologia fondamentale per viaggiare in treno o aereo isolandosi dal frastuono esterno, indispensabile per ascoltare musica o lavorare nel massimo silenzio.

C'è anche un'effetto trasparenza, che funziona in maniera inversa e lascia entrare i suoni esterni attraverso i microfoni, funzione molto utile quando si è in strada ed è importante stare attenti a ciò che ci accade intorno.

Oggi le AirPods Pro tornano protagoniste di un'interessante promozione, sono disponibili in offerta su Amazon a 189,90€, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.