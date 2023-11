AirPods Pro come NUOVE con gommini di ricambio in 4 misure (2,50€ cad)

Se hai un paio di AirPods Pro avrai sperimentato i gommini in silicone. Dopo un po’ si rovinano, è inevitabile. Ciò che puoi fare è evitare ti perdere pezzi nell’orecchio e cambiarli in modo preventivo scegliendo tra i migliori sul mercato. Questi 4 gommini sono tra i più quotati perché rispetto agli altri, sono stati progettati al meglio.

Con il Black Friday di Amazon in corso hai la possibilità di risparmiare con un solo click. Collegati in pagina e approfitta del 15% di sconto per portarli a casa con 10€. Li paghi, in poche parole, circa 2,50€ la coppia.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

AirPods Pro: i gommini di ricambio sono essenziali

Un po’ perché si rovinano, un po’ perché si sporcano e non riesci a pulirli sempre al massimo, i gommini delle AirPods Pro vanno cambiati di tanto in tanto. Per non perdere la tua occasione di avere sempre degli auricolari al massimo del potenziale, porta a casa questa combo di 4 paia indispensabile.

Te la consiglio soprattutto se non sai che taglia si adatta perfettamente al tuo orecchio. Avendone a disposizione una coppia per ogni misura è impossibile non trovare il fit perfetto.

Detto questo, ti faccio sapere che puoi usarli sia sulla prima che sulla seconda generazione di auricolari Pro Apple. Inoltre, grazie alla forma con cui sono stati creati, isolano già di loro dai rumori esterni rendendo l’ascolto dei contenuti più puro che mai.

Cosa aspetti? Arrivano tutti e otto in una scatolina comoda e da tenere a portata di mano.

Collegati al volo su Amazon e acquista i tuoi gommini per AirPods Pro a soli 10€ con lo sconto del Black Friday in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.