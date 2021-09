AirPods Pro, crolla il prezzo: approfittane SUBITO

Se non è un indizio probante, poco ci manca: stanno per arrivare le nuove AirPods Pro ed Apple, prima di sistemare il proprio store, sta aggiustando i prezzi su Amazon. Non è dunque certo un caso se in queste ore il prezzo degli auricolari wireless di Cupertino sia letteralmente crollato e sia accessibile in questo momento con uno sconto che arriva addirittura al 37%.

Crolla il prezzo delle AirPods Pro

174,98 euro, con oltre 100 euro di risparmio possibile, per quello che è in termini assoluti il miglior prezzo mai raggiunto fin qui dal modello di punta degli auricolari Apple.

Lo schema è chiaro: con l'arrivo di una nuova generazione di AirPods Pro, la generazione precedente scala giocoforza di prezzo. Chi vuole “accontentarsi” ha in mano una grossa occasione, chi vuole invece saltare sul nuovo modello sa che dovrà andare a spendere una cifra decisamente più alta per molti mesi.

L'occasione è servita, insomma: se stavi aspettando il momento giusto, quel momento è arrivato.