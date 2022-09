AirPods Pro: trasparenza adattiva anche sul primo modello

Tra le novità che gli AirPods Pro 2 portano in dote vi è la modalità di trasparenza adattiva alla quale Apple ha dedicato molto spazio durante l’evento del 7 settembre scorso in occasione del quale sono stati presentati pure i nuovi auricolari. Doveva trattarsi di un’esclusiva dei nuovi modelli, ma a quanto pare non sarà così, arriverà pure su quello precedente.

AirPods Pro di prima generazione con trasparenza adattiva grazie a iOS 16.1

La funzione, infatti, giungerà pure sugli AirPods Pro di prima generazione grazie a iOS 16.1 che verrà reso disponibile per iPhone entra la fine dell’anno corrente.

I riferimenti alla cosa sono stati da poco trovati nella beta 3 di iOS 16.1, ma per il momento da parte di Apple non sono ancora pervenute conferme ufficiali. Non è quindi da escludere che la feature possa poi venire rimossa o comunque possa essere soggetta ad eventuali adattamenti.

L’implementazione sugli AirPods di prima generazione diventa fattibile perché questi supportano la funzione di cancellazione attiva del rumore, la quale utilizza i microfoni integrati per consentire agli utenti di sentire i rumori ambientali senza la necessità di rimuovere le cuffie.

Apple ha spiegato che la feature consente agli auricolari di bloccare in maniera intelligente specifici suoni che superano i livelli audio, andando ad assicurare che le orecchie non siano esposte a rumori forti che potrebbero essere dannosi. Per fare un esempio pratico, se si cammina per strada con la modalità trasparenza abilitata e si viene esposti ad un suono forte (come una sirena o i rumori dei cantieri), gli AirPods Pro sono in grado di attivare la funzione di cancellazione del rumore in maniera temporanea per preservare l’udito.