AirTag: Apple ha brevettato la variante indossabile

Nelle scorse settimane si è parlato molto di AirTag e di smart tracker in generale, consequenzialmente alla decisione di Apple e Google di collaborare per impedire l’uso di dispositivi del genere a scopo di stalking. A distanza di giorni, si torna a discutere della quesitone, ma questa volta relativamente a un recente brevetto del colosso di Cupertino che descrive una nuova soluzione parte della categoria identificata con il nome di Wearable Tag.

AirTag indossabili per salute e sport

Andando più nello specifico, la documentazione da poco rinvenuta fa riferimento alla comunicazione di iPhone con degli AirTag che potrebbero essere indossati dagli utenti oppure applicati a qualche capo di abbigliamento.

Il passaggio dai classici AirTag a una soluzione indossabile aprirebbe a un impiego degli smart tracker maggiormente legato alla salute e all’attività fisica.

Dispositivi del genere potrebbero infatti venire adoperati per tracciare attività sportive, per monitorare la postura dell’utente, l’esposizione al sole, il rilevamento di cadute, per fornire assistenza durante la corsa o lo svolgimento di specifiche terapie fisiche e molto altro ancora. Viene altresì fatto riferimento ad applicazioni mediche e biometriche, oltre che al personal training.

Se parte di quanto descritto risulta essere familiare, è perché Apple Watch è già in grado di fare alcune di queste cose, ma l’impiego di un accessorio simile ad AirTag permetterebbe alle persone di evitare di mettere al polso lo smartwatch andando comunque a raccogliere le informazioni sopra menzionate.

Come sempre quando si parla di brevetti è bene tenere presente che questi potrebbero pure non trasformarsi mai in un prodotto concreto, ma la prospettiva di collegare un sensore ai vestiti e di permettergli il monitoraggio del proprio stato di salute pare essere altamente convincente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.