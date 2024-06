Alan Wake 2 Deluxe Edition: preordine al MINIMO garantito

La nuova Alan Wake 2 Deluxe Edition è in preordine su Amazon con la prenotazione al prezzo minimo garantito che assicura la possibilità di comprarla in questo momento e di veder applicati automaticamente eventuali sconti proposti da oggi al giorno del lancio. Scegli la versione che desideri tra PS5 e Xbox Series X/S e approfitta dell’occasione. L’avventura potrà essere affrontata nei panni di due personaggi, Alan Wake e Saga Anderson, ognuno dei quali con una prospettiva differente sugli eventi della storia.

Compra Alan Wake 2 Deluxe Edition al prezzo minimo

Ecco quali sono i contenuti extra inclusi in questa versione: pass espansione per l’accesso ai contenuti Night Springs e Casa sul Lago, skin fucile del nord per Saga, skin fucile Parliament per Alan, giacca a vento cremisi per Saga, abito da celebrità per Alan, ciondolo lanterna per Saga. Qui sotto uno screenshot dal gameplay, come da tradizione basato sull’utilizzo della luce nei combattimenti contro i nemici. Trovi altre immagini e tutte le informazioni aggiuntive nella scheda del gioco.

Al prezzo di 79,99 euro, la Deluxe Edition di Alan Wake 2 è l’esperienza definitiva per i fan della serie e per tutti coloro alla ricerca di emozioni forti. Il protagonista principale Alan Wake sarà impegnato in un disperato tentativo di riscrivere la realtà per scappare dalle profondità del Luogo Buio, mentre Saga Anderson sarà impegnata in una corsa per la sopravvivenza e per risolvere il caso.

È venduto e spedito da Amazon, con la consegna gratuita a domicilio assicurata per il day one di ottobre. Grazie alla prenotazione al prezzo minimo garantito, se decidi di effettuare l’ordine in questo momento e ci saranno sconti prima del lancio, saranno applicati in automatico al pagamento.