Alcuni canali del digitale terrestre cambiano volto

Quasi ogni giorno sulla piattaforma del digitale terrestre assistiamo ad aggiornamenti e modifiche. Molte volte si tratta di novità a livello tecnico e di segnale mentre altre semplicemente estetico e di identificativo. È proprio quello che sta succedendo sul MUX DFREE, uno dei multiplex nazionali più famosi e utilizzati dagli utenti.

Nel multiplex in questione niente cambio o aggiornamento di frequenze. La modifica riguarda solo un cambio di logo per due suoi canali ospiti. Nonostante non si tratti di questioni tecniche gli esperti consigliano comunque di avviare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre così da scongiurare qualsiasi problema.

Digitale Terrestre: 2 canali cambiano logo

Sono quindi due i canali che in queste ore hanno cambiato il loro logo sulla piattaforma digitale terrestre. Ci troviamo nel MUX DFREE alla LCN 255 dove è sintonizzato il canale Maria Vision, emittente di Assisi (PG). Il suo logo è stato modificato ed è stata inserita la scritta Donnashopping in basso a destra durante le trasmissioni.

L’altro canale che ha cambiato il suo logo è NTR RADIO 264 MUSIC TV, disponibile alla LCN 264 sempre del MUX DFREE. L’aspetto grafico è rimasto pressoché identico con l’aggiunta della scritta Radio Music TV. In questo modo è più facile identificare l’emittente e il relativo canale radiotelevisivo sulla piattaforma digitale terrestre.

MUX DFREE aggiornato

Il panorama radiotelevisivo italiano è quindi in costante aggiornamento. Ne è una dimostrazione e conferma proprio le recenti modifiche apportate ai due canali sopra menzionati appartenenti al MUX DFREE del digitale terrestre. Vediamo quindi il multiplex aggiornato alle ultimissime novità.