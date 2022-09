Alcuni hacker sono riusciti a bloccare il traffico di Mosca

Yandex Taxi è un’applicazione russa utilizzata per richiedere velocemente la disponibilità di un taxi nel luogo in cui ci si trova. Questa volta però è stato il mezzo con cui un gruppo di hacker è riuscito a causare un grave ingorgo a Mosca.

L’attacco è avvenuto giovedì 1 settembre: gli hacker hanno chiamato dozzine di taxi contemporaneamente nello stesso luogo. L’azione ha bloccato il traffico verso Kutuzov Prospect, un viale già di per sé difficile da percorrere, come mostra il video diffuso sui social.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow

Now there is a huge traffic jam with taxis.

It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i

