Alcuni ottimi strumenti AI gratuiti per il Marketing da non perdere

Coinvolgere i clienti non sembra più essere un problema grazie agli strumenti basati sull’intelligenza artificiale, che permettono di creare rapidamente tutto ciò che serve per migliorare il marketing e attrarre nuovi clienti, oltre a fidelizzare quelli già acquisiti. Tra i vari strumenti AI disponibili, eccone alcuni che fanno la differenza nel marketing, consentendo di ottenere risultati migliori più velocemente.

Gli strumenti AI per il marketing gratuiti

Il marketing si evolve costantemente per stare al passo con i clienti, stimolare gli acquisti e fidelizzare i clienti già presenti. Spesso però tutto questo processo può risultare complicato, costoso e lungo. Ma cosa succederebbe se potessimo semplificare tutto ciò grazie a determinati strumenti AI? Un sogno, che non solo fornirebbe un supporto maggiore per monitorare tutti i processi di marketing, ma stimolerebbe anche la creazione di app e siti web più innovativi per soddisfare i clienti. Un ottimo punto di partenza potrebbe essere il miglioramento del processo di vendita. Un supporto ideale per questo scopo è Chatfuel, lo strumento AI utilizza GPT-4 di Open AI per interagire con i clienti, rispondendo a qualsiasi domanda e consigliando prodotti in base alla richiesta del cliente.

Ma queste sono solo alcune delle funzioni essenziali, Chatfuel offre molto di più, soprattutto perché si integra sule piattaforme più popolari come Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram e il proprio sito web. In sostanza, l’obiettivo finale di questo strumento è potenziare il marketing e le vendite in modo pratico e automatico. Sulla piattaforma è possibile usufruire di una prova gratuita con tutte le funzionalità, limitata a 50 abbonati. Una volta superato questo limite, sarà necessario sottoscrivere un piano a pagamento.

Rytr: AI la descrizione perfetta sul tuo sito web

Ma cosa attira il cliente a leggere o a soffermarsi su una pagina social o un sito web? La scrittura di un testo o la descrizione di un prodotto in modo accattivante. Ma per realizzare degli ottimi testi ci vuole tempo, analisi del testo, comprensione del pubblico di riferimento, degli interessi e di molti altri parametri. Per aiutare le aziende a ridurre i tempi, esiste Rytr, un assistente di scrittura AI che crea contenuti efficaci in pochi secondi. La piattaforma è in grado di comprendere la richiesta dell’utente e generare contenuti come post di blog, post sui social media e tutto ciò che riguarda la scrittura di un testo. Rytr offre diverse lingue per essere il più completo possibile, ma anche varie tipologie di contenuto che possono modificare notevolmente l’obiettivo finale. Dopo aver selezionato tutte le caratteristiche necessarie, Rytr si occupa del resto del lavoro, generando in pochi secondi testi adeguati, originali e professionali.

Il vantaggio di Rytr è che si adatta a qualsiasi contesto, che si tratti di generare un testo per un’email di marketing, la descrizione di un prodotto o l’introduzione di una pagina web.

Uizard: siti web e software con l’AI

Per proseguire con Uizard uno strumento di progettazione in grado di generare app, siti web, software e altro, basandosi sull’AI consente di creare rapidamente design, senza la necessità di avere competenze pregresse in progettazione. Con Uizard, è possibile trasformare uno schizzo o uno screenshot in disegni e progetti reali in modo automatico. Il sito permette di realizzare un lavoro completo e professionale a partire anche solo da una foto d’ispirazione, generando come risultato finale un design unico. Inoltre, offre la possibilità di lavorare con design predefiniti, modificandoli per renderli più originali e personalizzati.

Algolia per un’esperienza di ricerca migliore

Una piattaforma leader nelle esperienze di ricerca e scoperta digitali, utilizzata da molte aziende, tra cui Decathlon è Algolia. Questa piattaforma scalabile, sicura, ultraveloce e affidabile è in grado di comprendere l’intento dell’utente, permettendo così di trovare ciò che stanno cercando, sia che si tratti di termini esatti o espressioni in formato libero.

Algolia supporta molte lingue e offre una robusta tolleranza agli errori di battitura, un aspetto particolarmente utile per gli utenti che utilizzano dispositivi mobili. Ogni risposta di ricerca contiene uno o più risultati evidenziati, facilitando la visualizzazione di quale sezione e quali parole corrispondono alla query dell’utente. Inoltre, Algolia fornisce molte opzioni basate sulla lingua per modificare la configurazione della gestione dei plurali, delle parole di stop, delle parole opzionali, del comportamento di prefissazione e altro ancora. Tutte caratteristiche che rendono Algolia uno strumento potente per migliorare l’esperienza di ricerca degli utenti.

Unbounce: l’AI ottimizza le pagine di destinazione

Invece per ottimizzare le pagine di destinazione utilizzando l’intelligenza artificiale ci pensa Unbounce. In poche parole, lo strumento consente di convertire il 30% in più con pagine di destinazione ad alte prestazioni, così da costruire campagne ad alta conversione che aiutano a espandere il marketing senza limiti.

Inoltre, l’interfaccia intuitiva di trascinamento della selezione e di strumenti unici facilitano la creazione di pagine di destinazione, popup ad alta conversione per qualsiasi campagna. Ma non solo sono presenti anche una serie di funzionalità avanzate tra cui la personalizzazione senza codice, l’ottimizzazione per dispositivi mobili, e la possibilità di generare, rimodellare e ampliare i contenuti per qualsiasi cosa, come pagine di destinazione, annunci, e-mail, in pochi secondi.

Beacons per aumentare i guadagni con l’AI

Infine, Beacons è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che aiuta a migliorare il seguito e aumentare i guadagni. Questo strumento consente di creare un collegamento personalizzato, sviluppare una strategia di email marketing efficace e indirizzare il traffico per massimizzare le vendite.

In sostanza, Beacons è una piattaforma completa per tutto il processo di progettazione. È in grado di costruire una strategia di email marketing completa, creando e inviando email ai clienti, aumentando le vendite del sito online. Inoltre, Beacons facilita la realizzazione di accordi con i marchi e la creazione di fatture, tutto su una sola piattaforma.