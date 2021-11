Alexa, accendi le luci di Natale (-40% è un bel REGALO)

Basta dirglielo: “Alexa, accendi le luci di Natale“. Comodo, soprattutto se l'alternativa è quella di scendere in cortile nella pioggia, cercare la presa al buio e attivare le luci che il mattino successivo si andranno a spegnere. Eppure la soluzione è sotto gli occhi, nella vetrina della Settimana del Black Friday, dove l'Amazon Smart Plug è a disposizione per soli 14,99 euro contro un prezzo fisso di 24,99 euro fino a ieri.

Presa intelligente e scontata (-40%)

L'avvicinarsi al Black Friday vale il 40% di sconto, insomma, ma soprattutto consegna la possibilità di un'automazione della casa che non si potrebbe altrimenti ottenere se non con investimenti ben più ampi. Le prese intelligenti, invece, consentono queste ed altre possibilità. “Alexa, accendi l'albero di Natale” è solo una delle alternative possibili, ma si arriva ad un “Alexa, spegni l'abatjour” in camera da letto o un “Alexa, spegni il ventilatore” proiettato alla prossima estate.

Non serve che lucine, abatjour, albero o ventilatore siano nativamente compatibili con Alexa: è sufficiente avere un'Amazon Smart Plug a monte per controllare accensione e spegnimento con il solo uso della voce. Tu ordini, lei esegue. Mettilo nel carrello con un click, tutto il resto verrà non appena avrai inserito la spina.

Ma le luci di Natale?

Le luci di Natale sono già in offerta, qui. Natale forse è ancora lontano, ma gli addobbi spunteranno entro un paio di settimane. Se per i regali c'è ancora tempo (forse), per gli addobbi è già il momento di scegliere.