Alexa aspetta prima di rispondere alle domande

Amazon ha annunciato una nuova funzionalità di Alexa che permette all'assistente di aspettare la fine della domanda prima di fornire una risposta. Questa novità è molto utile per gli utenti con problemi di linguaggio, ma anche per quelli che parlano lentamente. È possibile inoltre digitare la richiesta, invece di utilizzare i comandi vocali.

Alexa aspetta la fine della domanda

Amazon ha migliorato Alexa introducendo diverse funzionalità che permettono all'utente di ottenere una risposta in qualsiasi “condizione ambientale”. L'assistente digitale può infatti rispondere alle domande consecutive sullo stesso argomento senza richiedere la parola di attivazione, sussurrare oppure aumentare il volume della risposta se rileva rumori eccessivi nella stanza (Adaptive Volume).

Come quest'ultima, anche la funzionalità Adaptive Listening è al momento disponibile solo negli Stati Uniti. Per attivarla è necessario seguire il percorso Impostazioni > Impostazioni dispositivo nelle app Alexa per Android e iOS. Dopo aver scelto il dispositivo nell'elenco si deve toccare l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e scorrere fino all'opzione corrispondente.

La funzionalità permette ad Alexa di aspettare più tempo prima di dare una risposta, quando l'utente inserisce una pausa all'interno della frase. L'assistente personale diventa così più inclusivo e accessibile.

Un'altra novità, già presente nell'app iOS da dicembre 2020, arriva anche su Android. Quando l'utente tocca l'icona Alexa nella parte superiore della schermata home verrà mostrata l'icona di una tastiera nella parte inferiore. È possibile quindi digitare la richiesta invece di usare un comando vocale. Anche questa funzionalità è al momento riservata agli utenti statunitensi.

