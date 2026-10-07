 Alexa non controlla più l'ingresso AUX degli Echo
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Alexa non controlla più l'ingresso AUX degli Echo

Amazon rimuove i comandi vocali di Alexa per controllare l'ingresso AUX degli Echo, il collegamento fisico continua però a funzionare.
Alexa non controlla più l'ingresso AUX degli Echo
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Amazon rimuove i comandi vocali di Alexa per controllare l'ingresso AUX degli Echo, il collegamento fisico continua però a funzionare.
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Ormai da anni, Amazon non realizza più dispositivi Echo con ingresso audio ausiliario (AUX), ma in circolazione ce ne sono ancora molti, quelli delle prime generazioni. Chi ne possiede uno, da qui in avanti non potrà più affidarsi ad Alexa per controllare questa modalità di input. Lo ha reso noto Amazon, con l’invio di un’email agli utenti che si apre così.

Gentile cliente Alexa, ti ricordiamo che, a partire da oggi, i comandi vocali per controllare l’ingresso AUX del tuo dispositivo Echo non sono più disponibili.

Alexa non controlla più l’ingresso AUX degli Echo

Il messaggio prosegue sottolineando che comandi vocali come Alexa, riproduci da line-in oppure Alexa, interrompi ingresso AUX smettono di funzionare. Il connettore potrà comunque continuare a essere utilizzato per inserire una qualsiasi fonte esterna, controllando però la riproduzione esclusivamente dal dispositivo collegato.

L’email di Amazon va avanti suggerendo di effettuare la trasmissione wireless dei contenuti, via Bluetooth.

Cerchi un’alternativa? Puoi trasmettere contenuti multimediali al tuo dispositivo Echo tramite Bluetooth. Clicca qui per scoprire come associare il tuo telefono o altoparlante Bluetooth al tuo dispositivo Echo.

Un portavoce della società ha fatto sapere che, oggi, in pochi si affidano ad Alexa per controllare la riproduzione audio sugli Echo attraverso AUX. Non è stato spiegato il motivo per cui l’azienda ha deciso di rimuovere la funzionalità, ma quasi certamente non ha nulla a che fare con l’esigenza di correggere un bug o un problema di sicurezza. La volontà sembra essere quella di tagliare ciò che viene considerato un ramo secco, per concentrarsi sulle caratteristiche più utilizzate.

Forse non si tratta di un cambiamento che avvertiranno in tanti, ma è pur sempre l’eliminazione di una caratteristica su cui qualcuno potrebbe aver fatto affidamento a lungo. C’è addirittura chi, all’epoca, potrebbe aver deciso di acquistare il suo dispositivo proprio per questa ragione.

Fonte: Reddit

Pubblicato il 7 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
7 ott 2026
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