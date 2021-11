Alexa può dire a Netflix di riprodurre qualcosa

Dallo scorso mese di aprile è disponibile la funzionalità “Play Something” (Riproduci qualcosa) nell'app TV di Netflix (su Android è arrivata all'inizio di ottobre). Amazon ha ora annunciato che gli utenti Fire TV non devono più utilizzare lo specifico pulsante, in quanto è possibile sfruttare i comandi vocali di Alexa. Al momento la novità è un'esclusiva per gli abbonati statunitensi e canadesi, ma dovrebbe essere estesa ad altri paesi.

Alexa, riproduci qualcosa su Netflix

Netflix aveva avviato i test della funzionalità oltre un anno fa con il nome “Shuffle Play”. Usando il pulsante dedicato, che viene mostrato sotto l'avatar del profilo, alla decima riga della schermata principale o nel menu di navigazione sul lato sinistro, l'utente può avviare la riproduzione casuale di un film o di una serie TV. La scelta viene effettuata sulla base delle preferenze personali e la cronologia di visione.

Gli utenti che possiedono uno dispositivo Fire TV possono ora sfruttare i comandi vocali di Alexa per usare la funzionalità. L'utente deve solo dire “Alexa, riproduci qualcosa su Netflix“.

Oltre al dispositivo Fire TV occorre anche uno smart speaker Echo (o l'app Alexa) e ovviamente l'abbonamento a Netflix. La novità potrebbe in futuro arrivare su altri device e servizi che supportano i comandi vocali, come Google Assistant.

Al momento non ci sono promozioni per Fire TV Stick/Cube, ma è possibile acquistare cinque smart speaker a prezzi scontati: