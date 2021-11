Alexa compie 3 anni ed è già grande

Alexa festeggia nelle prossime ore i suoi primi tre anni di presenza in Italia. Solo tre anni ma ha già conquistato con disinvoltura il proprio mercato di riferimento: laddove Siri non ha osato e Assistente Google è stato timido, Amazon ha invece accelerato con forza fino a conquistare le cucine, i salotti e le camere da letto degli italiani.

Un rapporto che si è subito rivelato di reciproca intesa, con trend che continua a crescere vorticosamente:

Nei primi tre anni dall'arrivo in Italia, gli utenti attivi che utilizzano Alexa sono cresciuti in maniera rilevante, oltre l’80% anno su anno; e nel solo 2021 si contano oltre 5 miliardi di interazioni tra gli utenti in Italia e Alexa. Alcune di queste dimostrano come Alexa sia entrata nelle nostre case come un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia: basti pensare che oltre 7 milioni di volte, solamente nell’ultimo anno, gli utenti le hanno detto “ti voglio bene”. Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa

Tre anni di Alexa in Italia

I numeri di Alexa in Italia sono già dei grandi numeri:

10 miliardi di interazioni

450 milioni di ore di musica ascoltate (280 milioni solo nell'ultimo anno)

28 milioni di chiamate

500 milioni di timer o sveglie impostate negli ultimi 12 mesi

4500 skill disponibili

100 mila comandi al giorno in media nel 2021

1 miliardo di interazioni con apparati luminosi come le Philips Hue solo nell'ultimo anno

Si tratta di un successo cavalcato soprattutto sulla scia del successo degli Amazon Echo, che proprio in queste ore sono nuovamente in forte sconto sia per celebrare i tre anni di Alexa, sia per anticipare e lanciare l'avvento del Black Friday.

Fai gli auguri ad Alexa

Se fai gli auguri di buon compleanno ad Alexa il 6 novembre, sarà Alexa a fare un regalo a te: 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited iscrivendoti al servizio o un pacchetto premium di canzoni da utilizzare con la skill “Scopri la Canzone“. Una bella festa, insomma, per un bel compleanno.