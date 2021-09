Sembra Sarabanda, invece è una skill di Alexa

Chi se lo ricorda “Sarabanda“? Per i più esperti: chi se lo ricorda il “Musichiere“? Ogni generazione ha avuto il suo gioco per il riconoscimento delle musiche attingendo alla propria memoria, ma per i più giovani il gioco non sarà questa volta in tv. Sarà, invece, su Alexa: grazie alla nuova skill “Scopri la canzone“, infatti, è possibile lanciarsi nella medesima sfida, riproposta però su Amazon Echo. Dopo Mario Riva ed Enrico Papi, ora tocca all'assistente vocale più diffuso: che il gioco abbia inizio.

Scopri la canzone

Per giocare altro non serve se non installare la skill tramite questa pagina. Alexa proporrà canzoni in sequenza e a te ed i tuoi sfidanti non resta che indovinare autore e titolo. I punteggi funzionano così:

10 punti per aver indovinato solo l'artista

15 punti per aver indovinato solo il titolo del brano

20 punti per aver indovinato sia l'artista sia il titolo della canzone

vengono sottratti 5 punti per ogni risposta errata

Il gioco è gratuito su una libreria di 2000 brani, ma è possibile attingere a ulteriori pacchetti da 300, 600 o 900 canzoni aggiuntive (fino ad un totale di 3800) per rendere la sfida ancor più esaltante e complessa.

Alexa diventa così anche un simpatico strumento di intrattenimento (già sperimentato con Trivial Pursuit Edizione Famiglia) oltre che fonte di musica e strumento per il controllo della casa. I giochi sono compatibili con qualunque tipo di Echo, partendo dal piccolo Echo Dot da 29,99 euro fino al nuovo Echo Show 10 da 249,99 euro.