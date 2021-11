Echo e Echo Dot rilevano le persone in casa

Amazon ha attivato una delle funzionalità annunciate a fine settembre. Gli smart speaker Echo e Echo Dot di ultima generazione possono rilevare la presenza delle persone nell'abitazione ed eseguire automaticamente determinate operazioni. Ciò avviene grazie all'emissione di ultrasuoni.

Accendere la luce senza comandi vocali

La nuova funzionalità è disponibile solo per gli Echo e Echo Dot di quarta generazione e deve essere attivata dall'utente nelle impostazioni dell'app Alexa. Gli Echo Show più recenti rilevano le persone tramite la fotocamera. Gli smart speaker non hanno nessun sensore, quindi sfruttano l'altoparlante e il microfono.

Il movimento viene rilevato attraverso l'emissione di un'onda ad ultrasuoni, non udibile dagli esseri umani (Amazon non dice se può creare problemi ai cani). L'onda colpisce gli oggetti nelle vicinanze prima di essere ricevuta dai microfoni del dispositivo. Ciò consente di impostare le cosiddette Ultrasound Occupancy Routines. È possibile, ad esempio accendere la luce e avviare la riproduzione musicale quando si entra in casa, senza utilizzare i tradizionali comandi vocali.

Come detto, la funzionalità è disponibile solo per Echo e Echo Dot di quarta generazione. Chi non possiede questi smart speaker può approfittare delle attuali offerte che anticipano il Black Friday:

La promozione di Amazon è disponibile anche per gli altri smart speaker e per gli smart display. Tutti usufruiscono della spedizione gratuita.