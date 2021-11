Alexa muove la musica da una stanza all'altra

Amazon ha annunciato la disponibilità dell'aggiornamento di ottobre per Alexa. La novità principale permette di interrompere la riproduzione musicale e di riprenderla in un'altra stanza, utilizzando i comandi vocali. Questa funzionalità è stata una delle più richieste dagli utenti fin dal 2018. L'azienda di Seattle ha inoltre comunicato che i dispositivi Echo supporteranno Matter over Thread.

La musica segue l'utente grazie ad Alexa

L'ascolto della musica in streaming è la funzionalità più utilizzata dagli utenti che hanno acquistato uno smart speaker di Amazon. È sufficiente impostare il servizio preferito e chiedere ad Alexa di avviare la riproduzione di playlist o singoli brani. C'è solo un piccolo “problema”: l'utente deve chiedere nuovamente all'assistente di avviare la riproduzione, quando si usa un dispositivo Echo presente in un'altra stanza.

La nuova funzionalità permette invece di sospendere la riproduzione e di riprenderla dallo stesso punto su un altro smart speaker. È sufficiente usare i comandi vocali “Alexa, pausa” e quindi “Alexa, riprendi la musica qui“. In alternativa è possibile indicare la stanza, pronunciando ad esempio il comando “Alexa, sposta la mia musica in cucina“. La funzionalità può essere sfruttata anche per ascoltare la musica con Echo Buds e Echo Auto, quindi all'esterno dell'abitazione.

Le altre novità sono riservate al momento agli utenti statunitensi e canadesi. È possibile chiedere ad Alexa di avviare l'app TikTok sul dispositivo Fire TV oppure di avviare un film o serie TV a caso su Netflix. Per festeggiare il compleanno di Alexa (6 novembre), Amazon propone molti smart speaker e smart display a prezzo scontato: