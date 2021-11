Amazon Fire TV: aggiornamenti fino al 2025

Molti produttori di smartphone Android promettono aggiornamenti per tre o quattro anni. Amazon ha annunciato che rilascerà update di sicurezza per i suoi dispositivi Fire TV fino al 2025. Ciò significa che la Fire TV Stick Basic Edition del 2016 verrà supportata per 9 anni. L'azienda di Seattle ha inoltre comunicato che gli utenti statunitensi e canadesi possono installare l'app TikTok.

Fire TV: aggiornamenti di sicurezza fino al 2025

Nella pagina dedicata al supporto è scritto che i dispositivi Fire TV riceveranno aggiornamenti di sicurezza per almeno quattro anni. Questo termine viene conteggiato a partire dall'anno in cui i device non sono più in vendita sul sito di e-commerce. Tutti quelli inclusi nella tabella verranno aggiornati fino al 2025. Ci sono quindi i modelli più recenti, ovvero Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Cube, ma anche la vecchia Fire TV Stick Basic Edition del 2016.

Fino a pochi giorni fa, Amazon offriva alcuni modelli in offerta. Gli utenti che cercano un dispositivo completo che permette di accedere a tutti i servizi di streaming (DAZN incluso) dovranno probabilmente attendere il Black Friday per sfruttare le nuove promozioni.

Nell'elenco ci sono inoltre le smart TV e le soundbar con Fire TV integrato. Anche per questi dispositivi è previsto il rilascio degli aggiornamenti di sicurezza fino al 2025.

Per gli utenti statunitensi e canadesi è stata annunciata un'altra novità. L'app TikTok può essere installata su Fire TV e quindi visualizzata su uno schermo più grande. Oltre che tramite telecomando è possibile interagire con i comandi vocali di Alexa. Prossimamente l'app arriverà anche sugli Echo Show. Non è noto quando sarà accessibile in Italia.