Amazon Fire TV Stick 4K Max: sì, ne vale la pena

In queste ore tutte le Fire TV Stick disponibili su Amazon sono in offerta speciale, con costo fortemente ribassato rispetto ai livelli tradizionali in virtù di una parentesi di sconto che il gruppo ha avviato proprio in questi giorni. Solo una non è in offerta speciale, ma è proprio questa che abbiamo messo alla prova per capire cosa cambi quando ci si spinge al livello top di gamma della serie.

Il risultato? Accetta il consiglio: se la tua esperienza televisiva è basata su semplici visualizzazioni sporadiche, allora abbandonatevi al primo sconto che incontrate:

Se invece passi più di qualche ora alla settimana davanti alla tv, se ti diletti a cercare i migliori streaming tra DAZN, Netflix e altre app, invece, scegli il meglio perché otterrai vantaggi del tutto apprezzabili: in questo caso la Amazon Fire TV Stick 4K Max fa al caso tuo.

Fire TV Stick 4K Max: l'abbiamo provata

Identica nelle fattezze, nelle dimensioni, nelle caratteristiche fisiche del connettore e della scocca. Identica in tutto e per tutto alla vista, se non per un telecomando farcito di colori e funzionalità dedicate che rendono l'esperienza più immediata. Il vero valore della versione “Max”, infatti, sta tutto nella velocità, nella reattività, nell'assottigliamento di quei tempi di attesa che rendono l'uso dell'interfaccia in molti casi stucchevole.

Vantaggi

Di “max”, questo dongle non ha le dimensioni, ma la potenza rispetto alle versioni precedenti: tutto è effettivamente più fluido e rapido, rendendo quindi oltremodo piacevole scorrere tra le app e tra i contenuti per scegliere come passare il proprio tempo. Velocità non è soltanto reattività, però: è anche connessione. Il Wi-fi 6 permette una maggior velocità con le connessioni wireless di casa grazie alla compatibilità con lo standard di nuova generazione (di grande utilità in case nei quali sono sempre più numerosi i dispositivi connessi). Cogli la differenza soprattutto in abitazioni dove sono molti i device (smartphone, tablet, pc, tv, Amazon Echo, elettrodomestici, videosorveglianza e quanto altro ancora) e più facilmente la rete rischia quindi di creare intoppi a detrimento dell'esperienza di streaming.

Tutto il resto dipende dalla tv: se hai un televisore di nuova generazione che possa esprimere al meglio la qualità degli streaming, allora non sarà il dongle il tuo collo di bottiglia. Anzi:

Immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR, HDR10+ e l'avvolgente audio Dolby Atmos.

Il menu, estremamente ricco e particolareggiato (non sempre di facile comprensione: alcuni dettagli sono tecnici e bisogna conoscere il significato dei termini utilizzati per calibrare al meglio suoni e colore), consente un controllo preciso della propria esperienza e trasforma questa chiavetta in un vero centro di controllo.

Svantaggi

La prima installazione è stata per qualche motivo problematica: un primo problema di audio, seguito da strani effetti distorsivi sulle immagini, sono scomparsi dopo l'aggiornamento e il riavvio della chiavetta. A differenza delle versioni precedenti, insomma, c'è voluto appena qualche minuto in più, ma non si è trattato di nulla più di un aggiornamento software scaricato e installato nel giro di breve. Il porting delle app dalla versione precedente di Fire TV Stick in uso è stato automatico, ma si debbono reintrodurre le password. Insomma: nulla più di qualche minuto perso alla prima accensione.

Il prezzo

La Amazon Fire TV Stick 4K Max ha un prezzo pari a 64,99 euro. Le prestazioni e la potenza di fuoco sono per molti versi simili al Fire TV Cube (probabilmente sottovalutato in passato) che oggi è a disposizione per 89,99 euro (-25%). Tra i due è preferibile la Fire TV Stick 4K Max in virtù della comodità e della discrezione di un dongle nascosto dietro il televisore.