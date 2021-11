Amazon Echo, lo sconto è di nuovo uno SHOW

Nel giorno in cui cade il prezzo dell'Amazon Fire TV Stick 4K Max, anche l'Echo Show 8 di nuova generazione piomba del 23%. Non si tratta di un prezzo inferiore rispetto a quanto già accaduto in passato, ma offerte di questo tipo erano sempre durate molto poco: si tratta pertanto in ogni caso di un'ottima occasione per far proprio un Echo Show, magari già in vista dei regali di Natale, anticipando quello che sarà sicuramente un exploit di ordini in occasione del Black Friday. Con una certezza: questo prezzo è quello più basso mai raggiunto dal dispositivo.

Echo Show 8, torna lo sconto

Non ci aspettiamo prezzi inferiori di questi nelle settimane a venire, ma non possiamo invece escludere la possibilità che le prossime spedizioni possano rallentare non poco: i problemi nell'approvvigionamento di device sono noti ed il rischio di vedere rallentate le spedizioni è concreto.

L'Echo Show 8 mette assieme la qualità audio degli Echo di maggiori dimensioni, la bontà video di un display da 8 pollici, l'intelligenza interattiva di Alexa e lo sconto Amazon delle migliori occasioni. Metterlo nel carrello subito implica un risparmio di 30 euro tondi per un prezzo che cade da 129,99 a 99,99 euro.

A cosa può servire un Echo Show in casa? Chi già ha assaggiato le qualità di Alexa ben lo sa: può accendere lampadine, riprodurre musica, raccontare le notizie del giorno, consentire di rispondere al citofono, avviare uno streaming video, alzare la temperatura in casa, avviare videochiamate, impostare timer o sveglie e molto altro ancora. Un assistente casalingo in tutto e per tutto, ricco di skill e potenzialità che, ancora una volta, si candida ad occupare i posti sotto l'albero di Natale e dentro il carrello del Black Friday. Ma l'occasione è qui, oggi: -23% per qualche ora, il tempo di accontentare quanti vedono lontano e sanno che per scegliere davvero liberamenti i regali di questo Natale è molto meglio partire in anticipo.