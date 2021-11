Amazon Smart Air Quality Monitor: Alexa misura la qualità dell'aria in casa

Si chiama Amazon Smart Air Quality Monitor ed è la new entry nel catalogo di dispositivi intelligenti che si integrano nell'ecosistema smart home di Alexa. Come si può intuire già dal nome, è in grado di monitorare la qualità dell'aria. È già in preordine, con la consegna prevista per l'8 dicembre.

Amazon Smart Air Quality Monitor ti dice cosa respiri

Quali parametri è in grado di misurare? Sono cinque: particolato (PM), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), umidità dell'ambiente e temperatura. Garantita la piena compatibilità con tutti gli smart speaker e smart display della linea Echo, tra l'altro proprio oggi proposti in forte sconto.

Il design è compatto (65x65x45 mm) e discreto, può essere posizionato su qualsiasi mobile o scaffale, rimanendo attivo in modo silenzioso. Racchiuso in un involucro di resina termoplastica riciclata, è dotato di un sistema per la calibrazione automatica e l'auto-pulizia eseguita a intervalli regolari, come specificato nella scheda del prodotto.

Presente sulla parte frontale una spia LED che fornisce un'indicazione sui dati rilevati, ma non manca nemmeno la possibilità di ottenere informazioni approfondite semplicemente aprendo l'applicazione di Alexa. In caso di anomalie, l'utente riceve immediatamente una notifica.

I dati del sensore vengono convertiti nell'app Alexa in un indice di qualità dell'aria di facile comprensione. Puoi anche controllare le tendenze per un periodo di tempo e ottenere consigli su come migliorare la qualità dell'aria.

Amazon Smart Air Quality Monitor è già disponibile per il preordine al prezzo di 79,99 euro con la consegna garantita per l'8 dicembre. Chiudiamo con qualche dettaglio in più sui parametri misurati.