Fai gli auguri ad Alexa e Alexa ti fa un regalo

Oggi è il compleanno di Alexa: tre anni fa ha fatto il suo esordio in Italia ed in tre anni ha conquistato il Paese moltiplicando gli Amazon Echo presenti nelle case. Oggi però è un compleanno speciale al quale ti conviene partecipare, perché la festa è la sua, ma il regalo è per te.

Fai gli auguri ad Alexa

“Alexa, buon compleanno!“. Non serve altro. Del resto è così che si fa, per buona educazione, quando si è invitati ad una festa. In tutta risposta Amazon ti omaggerà con 4 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, consentendoti così di ascoltare tutta la musica che vuoi fino ad inizio 2022. A tuo gusto, ovviamente: fin qui gli utenti Alexa hanno richiesto soprattutto “Malibù” di Sangiovanni e “Baby Shark“, ma siamo certi che potrai ascoltare musica anche in assenza di figli e nipoti nei paraggi.

Alexa può servire per giocare, ballare, ascoltare notizie, impostare timer e sveglie, fare videochiamate, consigliare ricette, riprodurre podcast e molto altro ancora. Questa sua ecletticità l'ha resa la compagna ideale nell'ambiente domestico e con l'arrivo del Black Friday è facile immaginare che saranno molti gli Echo ulteriori che entreranno nelle case degli italiani.

Oggi è il giorno dei festeggiamenti e il regalo ce l'hai a disposizione: devi solo dire “Alexa, buon compleanno!” ed iscriverti in seguito ad Amazon Music Unlimited. L'offerta vale solo ed unicamente per questa giornata del 6 novembre, terzo anniversario dell'esordio di Alexa nel nostro Paese.