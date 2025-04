Porta Alexa al volante con lo sconto del 57% su Echo Auto

Segnaliamo lo sconto del 57% proposto in questo momento da Amazon che porta Echo Auto a meno di metà prezzo rispetto al listino ufficiale. Si tratta del modello di ultima generazione, pensato per portare Alexa nell’abitacolo del veicolo, rendendo l’AI accessibile in modo sicuro, senza dover togliere le mani dal volante e mantenendo gli occhi fissi sulla strada. Non lasciarti sfuggire la promozione in corso.

Echo Auto con Alexa è sceso a meno di metà prezzo

Cosa può fare? Abilita l’utilizzo dell’assistente virtuale a mani libere, così da evitare qualsiasi distrazione, per eseguire funzionalità come la riproduzione della musica, l’inoltro o la risposta delle chiamate o dei messaggi, la ricerca delle indicazioni per la navigazione stradale e molto altro ancora. Il dispositivo è progettato tenendo conto dell’esigenza di tutelare la privacy, integrando protezioni specifiche come il pulsante che, se premuto, disattiva immediatamente i microfoni. Inoltre, ha un design sottile e si installa facilmente su qualsiasi vettura. Scopri di più nella descrizione completa.

Non ci sono coupon o codici da applicare, lo sconto del 57% sul listino è automatico e ti permette di acquistare l’ultimo modello di Echo Auto con Alexa al prezzo finale di soli 29,99 euro (invece di 69,99 euro). Il voto medio ottenuto da oltre 2.000 recensioni scritte dai clienti è superiore a 4/5.

Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon. Per te c’è anche la consegna gratuita prevista in un paio di giorni al massimo se hai un abbonamento Prime attivo. Altrimenti puoi iniziare la prova gratis e accedere a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione per un periodo di 30 giorni: c’è anche lo streaming su Prime Video.