Alexa, come si sviluppano le skill per Alexa?

Le “skill” sono app pensate per Alexa, per poter istruire il sistema affinché fornisca risposte intelligenti ed eroghi servizi. Possono arricchire l'esperienza con l'assistente vocale e diventare veri elementi di utilità per svariati contesti. Con l'ecosistema Alexa in continua crescita, sviluppare skill può diventare qualcosa di utile e proficuo, sul quale investire per costruire su Alexa nuove idee e nuove opportunità. Se vuoi sviluppare skill, però, non devi chiedere ad Alexa come si fa: devi chiederlo a Udemy.

Corso base per lo sviluppo di skill per Alexa

Il corso di base per lo sviluppo di skill per Alexa è disponibile per soli 44,99 euro e consta di 3 ore di video on-demand, 2 articoli e 7 risorse scaricabili, ponendo 3 obiettivi a monte di tutto:

spiegare come si crea e si sviluppa una skill per Alexa partendo da zero spiegare come si sviluppa una skill in javascript istruire sull'utilizzo di Alexa Skill Kit

Il corso si compone di 35 pillole video per altrettante lezioni mirate su singoli aspetti della programmazione di skill:

Si tratta di un corso base e quindi non è richiesta nessuna conoscenza riguardo allo sviluppo delle skill. È necessaria solo una conoscenza almeno basilare della programmazione e di javascript. È molto utile ma non strettamente richiesto un dispositivo Amazon Echo con esperienza del suo utilizzo.

Quante volte hai già posto richieste ad Alexa? Ora è venuto il momento di insegnarle le risposte. Basta saperlo fare.