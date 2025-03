Alibaba lancia R1-Omni, l'AI che legge le emozioni umane

Alibaba ha appena presentato un nuovo modello AI capace di decifrare i nostri sentimenti più nascosti. Si chiama R1-Omni ed è stato progettato da Tongyi Lab.

Nuovo modello AI R1-Omni di Alibaba sfida OpenAI sul terreno delle emozioni

R1-Omni si basa su una tecnologia di visione artificiale all’avanguardia. Non si limita a riconoscere oggetti e persone. Questo sistema cerca di leggere quello che proviamo, di intuire come ci sentiamo, persino di capire che tipo di persone siamo. Un’impresa ambiziosa affascinante e inquietante al tempo stesso. Secondo Bloomberg, R1-Omni nelle dimostrazioni è stato in grado di comprendere le emozioni umane da un video, descrivendo anche i vestiti e l’ambiente circostante.

Ma l’ambizione di Alibaba va ben oltre la semplice lettura delle nostre emozioni. Quello che sta cercando di fare, senza troppi giri di parole, è creare qualcosa che possa pensare come noi. Anzi, meglio di noi: l’AGI.

Una sfida non da poco, che richiede investimenti massicci e una visione di lungo periodo. E Alibaba sembra determinata a giocare tutte le sue carte per vincerla. Dalle partnership con i colossi della tecnologia come Apple ai modelli open source come R1-Omni, il colosso di Hangzhou non lascia nulla di intentato.

La corsa all’AGI

Ma OpenAI non sta a guardare. Consapevole del ritmo incalzante con cui emergono le piattaforme rivali, l’azienda di Sam Altman ha già lanciato GPT-4.5, un modello in grado di cogliere le sfumature più sottili nei prompt degli utenti. Certo, non è gratis come R1-Omni: per accedervi bisogna sottoscrivere il piano Pro o Plus.

Dove ci porterà questa corsa sfrenata all’intelligenza artificiale? Quali saranno le conseguenze di sistemi capaci di leggere le nostre emozioni come un libro aperto?