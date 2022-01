Alienware Concept Nyx: game streaming su ogni schermo

Problema: quattro giocatori vogliono accedere contemporaneamente a quattro titoli su quattro piattaforme differenti. Soluzione: Alienware Concept Nyx. Si tratta di un server casalingo con hardware e software dedicato che consente di eseguire i giochi in streaming, passando da uno schermo all'altro. In pratica un Plex per il gaming.

Alienware Concept Nyx: game streaming ovunque

Alienware, sussidiaria di Dell che vende prodotti per il gaming, non ha fornito specifiche hardware o informazioni sul software, ma è chiaro che il server deve essere sufficientemente potente per gestire lo streaming simultaneo. Ovviamente sarà necessaria una rete WiFi in grado di offrire elevate prestazioni. L'obiettivo di Concept Nyx è garantire l'esecuzione dei giochi alla massima qualità e con la minima latenza.

Alienware ha descritto un possibile scenario:

Immagina di essere sul tuo desktop nella tua camera da letto ad esplorare Night City in CyberPunk 2077. I tuoi coinquilini usano i loro laptop e tablet in soggiorno, combattendo testa a testa in Rocket League. E anche tua cugina è impegnata nella costruzione di un nuovo mondo in Minecraft sul suo cellulare. Ora supponiamo che sia ora di preparare la cena, quindi scendi le scale e passa il controller a uno dei tuoi coinquilini. Puoi passare rapidamente alla tua esperienza CyberPunk 2077 sulla TV da 65 pollici in soggiorno e lasciare che riprendano il controllo esattamente da dove avevi interrotto, facendo avanzare il tuo gioco mentre cucini.

Dato che lo streaming è locale, senza nessun collegamento a server remoti, si ottiene una soluzione migliore del cloud streaming. È possibile inoltre accedere una libreria centralizzata con tutti i titoli acquistati, eseguire fino a quattro giochi in streaming e passare da uno schermo all'altro. È sufficiente un'app da installare su ogni dispositivo.