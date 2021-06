Alienware x15 e x17: Core serie H e GeForce RTX 30

Con il debutto dei processori Intel Core serie H e delle GPU NVIDIA GeForce RTX 30, molti produttori hanno aggiornato il catalogo dei gaming laptop. Non poteva mancare Dell con i suoi Alienware x15 e x17. I nuovi notebook si distinguono dalla concorrenza per il design ultrasottile, caratteristica piuttosto rara in questo genere di dispositivi. Alienware x15, in particolare, è il gaming laptop con spessore inferiore a 16 millimetri più potente del mondo.

Alienware x15 e x17: specifiche e prezzi

Il principale nemico dei gaming laptop è il calore. Una eccessiva riduzione dello spessore del notebook provoca un surriscaldamento dei componenti interni e quindi una diminuzione delle prestazioni. Alienware ha risolto il problema progettando il sistema di raffreddamento Cryo-Tech. Nei modelli con GPU NVIDIA RTX 3070 e 3080 è stato applicato un composto in gallio-silicone sulla CPU che migliora del 25% il trasferimento del calore al dissipatore.

È stato inoltre utilizzato il nuovo sistema Quad Fan composto da quattro ventole che espelle l'aria calda lungo i quattro lati del notebook e la tecnologia Smart Fan che sfrutta l'intelligenza artificiale per gestire la velocità di rotazione delle singole ventole in base ai dati ricevuti da vari sensori.

Alienware x15 ha uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD (165 o 360 Hz) o QHD (240 Hz), processori Intel Core i7-11800H o i9-11900H, 16/32 GB di RAM, SSD fino a 4 TB, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060/3070/3080, slot microSD, tre porte USB (due Type-C e una Type-A), uscita HDMI, jack audio e webcam HD. Il prezzo base è 1.999 dollari.

Alienware x17 ha invece uno schermo da 17,3 pollici con risoluzione FHD (165 o 360 Hz) o QHD (120 Hz), processori Intel Core i7-11800H o i9-11900HK, 16/32/64 GB di RAM, SSD fino a 4 TB, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060/3070/3080, slot microSD, quattro porte USB (due Type-C e due Type-A), porta RJ-45, uscite HDMI e mini DisplayPort, jack audio e webcam HD. Il prezzo base è 2.099 dollari.