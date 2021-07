Alimentare un portatile all'aperto? Si, con il caricabatteria solare da 100W

Se vuoi ricaricare il tuo laptop all’aperto, in maniera semplice ed ecologica, oggi è possibile grazie ai caricabatteria solari. In particolare, quello che vogliamo suggerirti oggi, è l’Allpowers iSolar da 100W, un caricabatteria multifunzione pratico ed estremamente efficiente.

Caricabatteria solare Allpowers iSolar 100W: caratteristiche tecniche

Il caricabatteria in questione si compone di ben 15 pannelli solari, in grado di erogare fino a 100W di potenza. Questo permette non solo di alimentare e ricaricare il tuo PC, ma di fare altrettanto anche con i dispositivi mobili. Le porte disponibili, infatti, sono 3: una da 18V dedicata agli alimentatori più esigenti, e due USB 3.0 per la ricarica di smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo di piccole dimensioni. Le porte sono utilizzabili tutte e 3 contemporaneamente. Questo significa che potrai utilizzare il PC, anche se stai caricando altre apparecchiature. Uno strumento decisamente utile ed efficace per le gite fuori porta e per le vacanze. Un dispositivo comodo in ogni situazione, versatile e naturalmente completamente ecologico.

Interessante il LED di stato posto sul pannello output. I pannelli possiedono un sensore di luce che, attraverso il LED, indicano il corretto funzionamento e la corretta alimentazione del caricabatteria. Inoltre, da non sottovalutare, è la portabilità. I pannelli possono essere ripiegati rendendo l’intero set estremamente compatto, semplice da trasportare o da tenere in macchina. All’interno del kit sono addirittura presenti due morsetti per la batteria dell’auto. Questi permettono di utilizzare il caricabatteria persino come avviatore di emergenza. Inoltre, sono inclusi cavo e relativi adattatori per alimentare PC e generatori di ogni tipo.

Su Amazon il caricabatteria può essere acquistato per soli 189,99 euro.