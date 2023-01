Alla scoperta di WindTre Fibra gennaio 2023

Ci sono tante offerte su Internet per la linea fissa di casa, ma non tutte sono all’insegna della qualità e del risparmio. Fa eccezione WindTre Fibra, che in questo mese di gennaio 2023 si riconferma tra le migliori.

Tutti gli utenti che necessitano della massima velocità di connessione perché lavorano in smart working oppure perché abituati a seguire serie TV in streaming, con WindTre vanno sul sicuro.

Il costo mensile dell’offerta è uno dei più bassi sul mercato, ma ciò che rende diversa la linea fissa del gestore è il servizio Fibra ottica, che raggiunge la velocità massima attuale e la stabilità necessaria su Rete Top Quality testata da nPerf.

Insomma, un servizio pensato non soltanto per chi lavora da casa o è appassionato di streaming, ma anche per coloro che vogliono navigare senza limiti su Internet per fare shopping o rimanere connesso sui social senza interruzioni.

Vediamo nei dettagli l’offerta Super Fibra Unlimited di WindTre.

Offerta WindTre Fibra nei dettagli

Come anticipato in precedenza, l’offerta WindTre Fibra prende il nome di Super Fibra Unlimited, al costo mensile è di 26,99 euro. Ecco cosa prevede:

connessione Internet illimitata fino a 2,5 GBPS in download ;

; modem Wi-Fi 6, con assistenza KASKO inclusa e che può essere controllato anche tramite app;

e che può essere controllato anche tramite app; chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; abbonamento di 12 mesi ad Amazon Prime.

L’offerta è esclusiva online e va attivata in questa pagina.

Inoltre, chi è già cliente mobile di WindTre, oltre a ottenere Giga illimitati sulle SIM, potrà attivare l’offerta al prezzo esclusivo di 22,99 euro al mese. L’unica differenza è che le chiamate da telefono fisso sono a consumo.

L’offerta, così come tutte le altre, ha un costo di attivazione una tantum pari a 19,99 euro al mese e vincolo di 24 mesi.

