Allarme BatLoader: una nuova tecnica per diffondere malware

A quanto pare si sta diffondendo online un nuovo e pericoloso loader di malware che sta attaccando sia sistemi aziendali che comuni utenti PC.

Individuato dai ricercatori di VMware Carbon Black e denominato BatLoader, questo raffinato sistema andrebbe a diffondere trojan bancari e attacchi di tipo Cobalt Strike su un numero sempre più consistente di dispositivi elettronici.

La tattica di diffusione prevede l’utilizzo di alcuni siti Web compromessi su cui vengono attirati gli utenti e, una volta scaricato BatLoader, questo apre la strada all’attacco informatico vero e proprio.

I dati raccolti dai ricercatori hanno coinvolto 43 infezioni riuscite nel corso degli ultimi 90 giorni, oltre a un gran numero di soggetti che, per prudenza e utilizzo di antivirus adeguati, sono riusciti a impedire a BatLoader di svolgere il suo compito.

Un’altra caratteristica legata a questo loader è la sua capacità di determinare se il computer infettato è aziendale o personale e, in tal modo, di scegliere quale malware è più adatto al contesto per scaricarlo in locale.

Come prevenire le infezioni causate da BatLoader

Nonostante BatLoader sia un fenomeno ancora relativamente contenuto, tutto lascia presagire che nei prossimi mesi ne sentiremo parlare parecchio.

