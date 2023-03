Allarme BlackLotus: il malware non viene fermato dall'avvio protetto di Windows

BlackLotus, malware già conosciuto da diversi mesi, si sta dimostrando più temibile del previsto, soprattutto per chi non utilizza un antivirus adeguato.

Secondo quanto rilevato da alcuni esperti di sicurezza infatti, l’agente malevolo va a bypassare l’avvio protetto di Windows 11, evitando dunque questa forma di prevenzione fornita dal sistema operativo Microsoft.

Agendo a livello di UEFI, infatti, BlackLotus non è influenzato dal processo di avvio di Windows, impedendo allo stesso OS di intervenire per bloccare il suo operato.

Non solo: questo modo di operare del malware può essere d’ispirazione anche per criminali informatici che stanno per realizzare nuove forme di attacco informatico.

In tal senso, il pericolo concreto è di vedere in futuro una serie di attacchi che non prendono di mira Windows ma direttamente il sistema di avvio del computer.

BlackLotus agisce direttamente su UEFI, intaccando il computer ancora prima dell’avvio di Windows

BlackLotus è un bootkit UEFI comunemente venduto sui forum di hacking nel dark web. Il suo prezzo, di circa 5.000 dollari, non sembra scoraggiare i tanti cybercriminali che lo stanno acquistando.

Il malware in questione agisce disattivando gli strumenti di sicurezza del sistema, distribuendo poi un driver kernel che va a proteggere il bootkit da eventuali tentativi di rimozione. Di fatto, una volta che un sistema risulta compromesso, è molto difficile agire eliminando l’intruso.

