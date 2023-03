Allarme Blackmamba, il malware creato con ChatGPT: come difenderti?

Si chiama Blackmamba ed è un nuovo malware creato con ChatGPT.

Stando a quanto rivelato da alcuni ricercatori, specializzati nel settore della sicurezza informatica, questo agisce rubando credenziali (come password, numeri di carte di credito e altri dati riservati) inviando gli stessi tramite Microsoft Teams all’hacker che lo gestisce.

A livello pratico, dunque, Blackmamba rappresenta un keylogger poliformico alimentato dall’Intelligenza Artificiale, il grado di essere facilmente modificabile proprio attraverso gli input dell’hacker. Questo tipo di minaccia, soprattutto per chi non adotta adeguate contromisure, non è da sottovalutare.

Attraverso il chatbot anche i cybercriminali meno esperti possono preparare malware dal potenziale devastante e, in tal senso, Blackmamba rappresenta un chiaro pericolo per chiunque navighi online.

Blackmamba è un keylogger poliformico molto pericoloso: ecco come evitare l’infezione

Una volta acquisiti i dati, Blackmamba utilizza il webhook MS Teams per trasferirli al canale Teams dell’autore dell’attacco. Qui le informazioni vengono analizzate e, a seconda del caso, rivendute sul Dark Web o utilizzate per attività illecite.

