Allarme Campagna Phishing su false convocazioni dei Carabinieri

Proprio in questi ultimi giorni una pericolosa Campagna Phishing basata su false convocazioni dei Carabinieri sta travolgendo moltissimi utenti. Si tratta di email che contengono logo e grafica ufficiali dell’Arma che diffondono comunicazioni in grado di generare panico e confusione nei destinatari che se le ritrovano nella loro casella di posta elettronica.

Ad aver lanciato prontamente l’allarme è la Polizia Postale che, costantemente, svolge un ottimo lavoro di informazione e prevenzione oltre che supporto e aiuto in caso di truffe online. Infatti, è proprio sul sito ufficiale delle Forze dell’Ordine che troviamo l’avviso:

“È in corso una campagna di phishing riguardante false convocazioni giudiziarie a firma ‘Comando Carabinieri per la tutela dell’informatica‘. La comunicazione presenta il logo istituzionale dei Carabinieri per rendere più credibile il messaggio e avvisa la vittima dell’avvio di un’inchiesta per ‘utilizzo improprio della rete’“.

Campagna Phishing sfrutta l’Arma dei Carabinieri: come riconoscerla e difendersi

Come puoi riconoscere la nuova Campagna Phishing che sta sfruttando l’Arma dei Carabinieri per rubare identità e denaro agli utenti? Sono sempre gli esperti della Polizia Postale ad aver spiegato come poter riconoscere queste email fraudolente, così da non cadere nella loro trappola.

Nel comunicato ufficiale si legge: “È una truffa! Nessuna forza di Polizia contatta mai direttamente i cittadini, attraverso email o sms, per chiedere loro dati personali o pagamenti in denaro, con la minaccia di procedimenti penali a loro carico“.

Quindi se ricevi una email con convocazione da parte dei Carabinieri in questi giorni sappi che si tratta della recente Campagna Phishing. Nessuna delle Forze dell’Ordine convoca tramite email. Inoltre, nessuna richiede denaro per gestire la situazione e far cadere qualsiasi accusa a carico del soggetto.

Per difendersi è bene evitare di agire in preda a panico e urgenza. Di contro, quando ricevi comunicazioni di questo tipo è bene prendersi del tempo per valutarle bene. Meglio ancora, contattare le Forze dell’Ordine direttamente, tramite i canali ufficiali, non cliccando su link o chiamando numeri di telefono riportati nella comunicazione stessa.