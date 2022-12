Allarme certificati Android rubati : pioggia di attacchi info-stealing

L’avvertimento arriva direttamente da Google: alcuni certificati Android compromessi su dispositivi telefonici sono state sfruttate per diffondere malware, spyware ed altri agenti malevoli. I prodotti coinvolti dovrebbero fare parte di brand ben noti nel settore, come LG, Samsung e Mediatek.

Secondo quanto rivelato dal reverse engineer di Google Łukasz Siewierski, le applicazioni dannose utilizzate per attacchi di questo tipo agiscono attraverso le chiavi compromesse, ottenendo la totalità di privilegi legati al sistema operativo Android.

Di fatto, in questo modo, l’hacker si ritrova ad avere il controllo totale sul dispositivo della vittima. Un problema non da poco, visto che ancora troppi utenti non utilizzano un adeguato antivirus sui propri dispositivi elettronici.

Google ha poi affermato come sono già stati individuati 10 malware, e relativi relativi hash SHA256, che agiscono in questo contesto.

Certificati Android rubati? Anche Google si muove per allertare l’utenza

Vista la gravità dell’accaduto, Google si è mosso con una certa tempestività. Secondo l’analisi degli esperti, non vi sono indicazioni riguardo la presenza di tali malware su Play Store e, gli stessi, hanno consigliato all’utenza di aggiornare sempre Android all’ultima versione disponibile.

