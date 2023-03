Allarme cyberattacchi: per i gamer 57% di casi in più nel 2022

I cybercriminali sono sempre impegnati per individuare nuove nicchie da sfruttare per i loro loschi traffici.

In questo contesto rientrano perfettamente i gamer più giovani. L’età e l’inesperienza, abbinata all’ assenza di adeguate contromisure, offrono agli hacker un ambiente ideale per agire.

Secondo alcune recenti stime infatti, si calcola che gli attacchi informatici verso i gamer siano aumentati del 57% nell’anno precedente. Nello specifico, i cyberattacchi si andrebbero a concentrare sulla fascia di utenti che va dai 3 ai 16 anni.

Tra i titoli maggiormente sfruttati per cyberattacchi figura, proprio in virtù dell’età delle vittime, il celebre Minecraft. Non mancano però altri titoli alquanto famosi come Animal Crossing, Roblox, Fortnite, Apex Legend, Overwatch 2, Among us e tanti altri.

Cyberattacchi e gaming: Minecraft il titolo più “pericoloso” per i giovani videogiocatori

Come è possibile contrastare questo fenomeno?

Un’educazione informatica di base è, di certo, pressoché d’obbligo nel 2023. A meno che il giovane gamer non si limiti ad agire offline, è bene che conosca alcuni principi della cybersecurity per evitare guai.

Ovviamente, la prudenza non basta: adottare un sistema di protezione come Norton 360 Premium è essenziale, tanto per i gamer quanto per chi utilizza il computer/smartphone nel quotidiano per altri motivi.

Non stiamo parlando di un semplice antivirus, ma di una suite completa, dotata di svariate utility che offrono il massimo in termini di sicurezza digitale.

Nello specifico, oltre a VPN e gestore di password, possiamo citare il sistema parental control che, soprattutto quando sono coinvolti giovani gamer, risulta un valore aggiunto dal peso specifico notevole.

A rendere ancora più interessante questa suite è anche l’attuale promozione che la riguarda.

Si parla di uno sconto del 45% rispetto al costo di listino: ciò si traduce in una spesa di appena 59,99 euro per ottenere tutta la protezione di Norton 360 Premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.