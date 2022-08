Allarme DarkTortilla, il crypter preoccupa il Web: come proteggersi

Il crypter DarkTortilla è tornato a far parlare di sé. Questo agente malevolo, individuato per la prima volta lo scorso ottobre dai ricercatori di Secureworks, sarebbe già attivo da anni all’insaputa delle tante vittime.

Il crypter, basato su .NET, racchiude molte funzionalità che lo rendono particolarmente difficile da individuare anche attraverso strumenti anti-malware.

Secondo gli stessi scopritori, DarkTortilla è stato utilizzato in passato per diffondere svariati malware come Remcos, BitRat, FormBook, WarzoneRat, Snake Keylogger, LokiBot, QuasarRat, NetWire e DCRat. Sono stati registrati anche casi (anche se rari) in cui l’agente è stato utilizzato anche per distribuire ransomware.

Ciò che rende DarkTortilla pericoloso è il suo alto grado di configurabilità. Questo, ad esempio, utilizza strumenti open source come DeepSea e ConfuserEX per offuscare il suo codice e rendersi ancora più difficile da individuare.

Una minaccia difficile da fronteggiare, soprattutto da parte di chi evita di utilizzare adeguate protezioni.

DarkTortilla: come proteggersi da questa minaccia?

