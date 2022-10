Allarme estensioni Chrome: infettati oltre un milione di PC

Che le estensioni Chrome siano potenzialmente pericolose non è una novità ma, stando alla ricerca di Guardio Labs, i numeri a proposito risultano molto più preoccupanti del previsto.

L’installazione di componenti aggiuntivi su browser Web infatti, a quanto pare è un’occasione che tanti hacker e criminali informatici stanno sfruttando per diffondere agenti malevoli.

Secondo lo studio, l’adware Dormant Colors è stato individuato in una trentina di estensioni del noto browser installate su oltre un milione di computer in tutto il mondo. Un problema dunque, di portata enorme che dimostra come l’adozione di un antivirus professionale sia sempre più indispensabile.

Il suddetto malware, oltre a proporre con insistenza pubblicità molesta alla vittima, aggiunge un po’ ovunque link di affiliazione a siti Web di shopping alquanto popolari, il che rende parecchio a chi gestisce questo agente malevolo.

Le estensioni Chrome possono essere molto pericolose: la prudenza non basta per proteggerti

Nonostante Google effettui un attento controllo delle estensioni per il suo browser, è impossibile che possa tenere tutte sotto controllo.

In questo senso dunque, l’utente deve agire con una buona dose di prudenza e un antivirus che sia degno di questo nome. In tale contesto Norton 360 Standard appare una delle migliori scelte possibili.

Non stiamo parlando semplicemente di uno strumento per rivelare e bloccare i malware, ma di una suite completa per la sicurezza informatica. Il pacchetto infatti, include una VPN che permette di navigare in totale anonimato.

A questo si aggiunge un firewall e un password manager, oltre a un sistema di protezione della webcam e uno spazio cloud per salvare i propri file più preziosi. Tutte queste utility risultano ideali per rendere la navigazione online quanto più possibile sicura e senza stress.

E i costi? Grazie allo sconto del 60% è possibile ottenere tutta la protezione di Norton 360 Standard spendendo solo 29,99 euro all’anno invece dei 74,99 euro di listino.

