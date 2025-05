Allarme in tutta Italia per la truffa delle prenotazioni

Purtroppo gli italiani non possono dormire sonni tranquilli di questi tempi. Nelle ultime ore è scattato l’allarme in tutta Italia a causa della nuova truffa delle prenotazioni. In pratica, i criminali del web stanno sfruttando l’avvicinarsi delle vacanze estive per prendere di mira gli utenti che prenotano le loro prossime ferie in alberghi, hotel, strutture ricettive, case vacanza, b&b e altro.

Nello specifico, non appena la preda termina con la prenotazione della sua vacanza una email fraudolenta raggiunge la sua casella di posta elettronica. All’interno un messaggio avvisa che il pagamento per la struttura non è andato a buon fine, proponendo un link per effettuare il pagamento di nuovo. Il tono di allarme e di urgenza ha l’obiettivo di trasformare velocemente la vittima in una preda.

Infatti, i criminali oggi fanno leva sul fatto che l’offerta sia last minute e che molti stiano tentando di prenotare la stessa soluzione. Far passare altro tempo potrebbe significare perdere la promozione e doversi mettere alla ricerca di una nuova occasione. Ecco perché la truffa delle prenotazioni è così pericolosa e sta già mietendo molte vittime nel nostro Paese.

Come difenderti dalla truffa delle prenotazioni

La truffa delle prenotazioni sfrutta due aspetti importanti. Il primo riguarda la fiducia che l’utente ha nei confronti di molte piattaforme usate per prenotare le strutture ricettive. Imitando la loro grafica sia nella mail che nella pagina fake, i criminali riescono a confondere la vittima spingendola quindi a effettuare di nuovo il pagamento, ma questa volta a loro.

Il secondo aspetto importante riguarda l’urgenza. Perdere un’occasione importante per un italiano rappresenta una sconfitta. Ecco perché sono molti gli utenti che, agendo d’impulso, finiscono per fornire dati sensibili e dettagli di pagamento a questi criminali, diventando vittime del furto di identità e di denaro.

Puoi difenderti dalla truffa delle prenotazioni effettuando ogni operazione direttamente dalla pagina ufficiale del sito. Non comunicare mai con i proprietari delle strutture in spazi diversi dalla chat messa a disposizione dal portale. Inoltre, se vieni raggiunto da una email che comunica il mancato pagamento contatta prima l’assistenza direttamente dalla pagina ufficiale e non da eventuali contatti o link contenuti nella mail.