Allarme malware Android tramite pubblicità Facebook: come proteggersi?

Stando ad alcuni report stilati da professionisti del settore, attraverso Google Play Store sono stati scaricati milioni di app adware potenzialmente molto pericolose.

Queste, pubblicizzate in maniera aggressiva attraverso Facebook, si propongono agli utenti come software per la pulizia e l’ottimizzazione dei sistemi Android. Una volta installate però, le stesse non solo risultano del tutto inutili, ma tendono a bombardare il telefono con messaggi pubblicitari.

Per evitare la cancellazione poi, le app malevole utilizzano una tecnica alquanto subdola: esse cambiano continuamente nome e icona, rendendo pressoché impossibile l’individuazione (e la rimozione) da parte dell’utente.

Una minaccia da non sottovalutare dunque, che testimonia ancora una volta quanto sia importante proteggere il proprio smartphone con un antivirus adeguato.

Come proteggere il tuo smartphone dai malware Android?

I malware in ambiente Android non sono di certo una novità e, questa ultima minaccia, rappresenta solo l’ultima arrivata a una lunga lista. Malware, ransomware, attacchi phishing e altri pericoli sono infatti ormai all’ordine del giorno e, per evitarli, non basta la semplice prudenza e buona volontà.

Una soluzione adeguata in tal senso è costituita dall’ottimo McAfee Total Protection, uno dei migliori antivirus attualmente in circolazione.

Stiamo parlando di uno strumento che non si limita a scansionare ed eliminare potenziali file infetti, ma anche a fornire ulteriori utility per tutelare sicurezza e privacy non solo su smartphone Android, ma anche in ambiente Windows, macOS e iOS.

Si parla infatti di una pratica VPN integrata che, abbinata a un gestore di password avanzato, permette di proteggere i dispositivi elettronici a 360 gradi rispetto a qualunque minaccia del Web.

A testimonianza del valore del prodotto McAfee vi sono i numeri. Si parla infatti di già 500 milioni di dispositivi al mondo protetti da questo pregevole antivirus.

E i costi? Grazie all’attuale promozione, è possibile ottenere tutta la protezione di McAfee Total Protection spendendo appena 44,95 euro all’anno invece dei 99,95 di listino. Il tutto con la possibilità di proteggere fino a 5 diversi dispositivi in contemporanea.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.