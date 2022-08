Allarme nuovi malware sull'App Store Apple: come proteggersi?

I dispositivi Apple e l’App Store sono generalmente considerati come sicuri per quanto concerne i malware. Il colosso di Cupertino infatti, impiega molto tempo ed energie per controllare il proprio store.

Ciò però non significa che l’ecosistema Apple sia esente da agenti malevoli. Stando alla ricerca di un esperto del settore, ovvero Alex Kleber, sono state individuate ben 7 applicazioni sull’App Store che sono in realtà dei malware.

Stando all’esperto, sebbene all’apparenza le stesse siano prodotte da diversi editori, queste sarebbero realizzate da un unico gruppo di criminali informatici residenti nel territorio cinese.

Le app in questione sono:

PDF Reader for Adobe PDF Files (di Sunnet Technology Inc.)

(di Sunnet Technology Inc.) Word Writer Pro (di Netozo Limited)

(di Netozo Limited) Screen Recorder (di Safeharbor Technology L Ltd.)

(di Safeharbor Technology L Ltd.) Webcam Expert (di Wildfire Technology Inc.)

(di Wildfire Technology Inc.) Streaming Browser Video Player (di Boulevard Technology Ltd.)

(di Boulevard Technology Ltd.) PDF Editor for Adobe Files (di Polarnet Limited)

(di Polarnet Limited) PDF Reader (di Xu Lu)

Questa notizia, dimostra come anche Mac e iPhone siano essenzialmente a rischio attacco informatico e quanto sia importante proteggersi adeguatamente.

Nuovi malware sull’App Store: antivirus e VPN per proteggersi

Sebbene Apple abbia cancellato le suddette app dall’App Store, queste restano ancora installate e attive sui dispositivi in cui sono installate. Dunque, è necessario intervenire prontamente disinstallando il software ed effettuando i controlli del caso sulla macchina in uso.

Va infatti tenuto conto che, alcune delle app appena elencate rientrano tra le prime 100 più scaricate negli Stati Uniti, a dimostrazione di come gli hacker siano riusciti a diffondere il proprio malware in maniera intensiva.

Di fatto, prevenire resta una pratica fortemente consigliata. In tal senso, affiancare un antivirus per Mac a una VPN di altrettanto valore può essere essenziale al fine di proteggere i dispositivi, siano essi Mac che iPhone.

NordVPN, senza ombra di dubbio, è uno dei provider più famosi e apprezzati del settore. Si tratta di una VPN solida, sicura e in grado di offrire una serie di funzionalità decisamente fuori dalla portata di tanti altri competitor.

Non solo: grazie all’attuale sconto infatti, è possibile ottenere NordVPN a un prezzo davvero vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.