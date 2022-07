Allarme PennyWise: il nuovo malware che si diffonde tramite YouTube

Secondo una recente ricerca di Cyble Reasearch Labs, società impegnata in cyber intelligence, si sta diffondendo in rete una nuova tipologia di malware alquanto pericolosa.

Questo agente malevolo, chiamato PennyWise, è stato rilevato durante lo scorso mese di maggio e viene prevalentemente diffuso attraverso YouTube. A rendere così pericoloso il malware è la sua flessibilità: questo infatti, è in grado di rubare dati riguardanti risorse digitali da oltre 30 browser basati su Chromium e Mozilla.

Nello specifico, wallet ed estensioni riguardanti le criptovalute sembrano alcuni degli obiettivi preferiti da PennyWise. Proprio in questo settore il malware riesce a diffondersi, soprattutto grazie ad alcuni video presenti all’interno della suddetta piattaforma.

In essi viene spiegato come estrarre Bitcoin gratuitamente e, attraverso un link proposto agli spettatori, viene consigliato un software fasullo. Questo, una volta avviato, va ad infettare il computer della vittima.

Come agisce il malware PennyWise e come prevenire l’infezione?

Una volta che il malware viene installato, cerca di disinstallare i software di protezione. Ciò può avvenire se l’utente ha un antivirus gratis o comunque non aggiornato.

Se l’operazione va a buon fine, PennyWise ha pieno accesso ai dati dell’utente presenti sul browser e non solo: a quanto pare, è in grado anche di avere accesso ad app come Discord e Telegram. Per evitare problemi di questo tipo, avere installato sul proprio computer, smartphone e/o iPhone Norton 360 Standard è fondamentale.

Stiamo parlando di una suite completa per la protezione dei dispositivi elettronici, in grado non solo di scansionare ed eliminare virus e malware, ma di offrire anche altri strumenti utili.

Meritano una citazione la pratica VPN e il password manager. Allo stesso tempo, il firewall appare come un’altra utility essenziale per la sicurezza. Di fatto, Norton 360 Standard è uno strumento in grado di far dormire sonni tranquilli a chiunque frequenti la rete.

E i costi? L’intero pacchetto è disponibile, giusto in questi giorni, con uno sconto del 60% rispetto al prezzo di listino.

