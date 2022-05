Allarme pre-hijacking su servizi popolari come Instagram e LinkedIn

Alcuni studi riconducibili a Microsoft e a ricercatori indipendenti hanno sollevato una problematica finora poco conosciuta come il pre-hijacking.

La ricerca che ha coinvolto piattaforme tra le più popolari online come Instagram, LinkedIn, Zoom, WordPress e Dropbox hanno dimostrato come tali servizi sono potenzialmente soggetti a questo fenomeno. Ma di cosa si tratta e come funziona il pre-hijacking?

Di fatto, si tratta di una sorta di “hacking preventivo” che vede il pirata informatico creare e prendere il controllo dell’account di un utente. Il tutto ancora prima che lo stesso crei un profilo sul servizio. Si tratta di una sorta di furto d’identità difficile da individuare e contrastare, almeno con i mezzi attuali.

Questa forma di attacco viene di solito effettuata in seguito al furo dell’indirizzo e-mail della vittima che, una volta ottenuto, permette la creazione di account su qualunque piattaforma.

Nonostante non esista un modus operandi preciso per il pre-hijaking, gli esperti hanno lasciato intendere che la prevenzione è, senza ombra di dubbio, il miglior modo per contrastare tale fenomeno. Sotto questo punto di vista, utilizzare l’autenticazione a due fattori e un buon antivirus è essenziale per evitare rischi.

Pre-hijacking: un fenomeno in crescita che può essere arginato

Il furto d’identità non è una novità. Per gli hacker infatti, le informazioni questo tipo di informazioni può risultare utile sia per la vendita delle stesse sul dark web, sia per perpetrare ulteriori atti criminosi.

