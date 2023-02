Allarme Prilex: il nuovo malware che blocca i pagamenti contactless

Una recente ricerca portata avanti da Kaspersky ha portato alla scoperta di un nuovo e temibile malware.

Questo, chiamato Prilex, è stato realizzato da un gruppo di criminali informatici ed è un malware Point-of-Sales alquanto avanzato. Questo infatti, agisce bloccando le transazioni contactless near-field communication (NFC) sui dispositivi infetti, costringendo gli utenti a utilizzare le loro carte di credito fisiche.

Tutto ciò poi, va a facilitare il furto di dati da parte dei cybercriminali, che agiscono con attacchi di tipo GHOST, con tanto di frodi relative alle carte di credito (anche se protette da CHIP e PIN).

Una campagna malware dunque, che risulta temibile e che dimostra come la lotta per la sicurezza digitale debba essere decisa e continua.

Prilex è un nuovo tipo di malware molto pericoloso

La stessa azienda di sicurezza Kaspersky si è espressa, fornendo ai consumatori alcuni preziosi consigli per evitare i rischi legati a Prilex.

In primis, eventuali autenticazioni a due fattori rappresentano una strategia difensiva alquanto efficace. In seconda battuta, aggiornare il proprio sistema operativo è un modo per consentire agli sviluppatori di coprire eventuali falle.

Una suite di sicurezza completa ed efficace poi, risulta ormai pressoché indispensabile per evitare rischi di questo tipo. Soluzioni come Kaspersky Total Security infatti, vanno ben oltre quello che è il classico antivirus.

Il pacchetto in questione, infatti, offre una serie di strumenti aggiuntivi capaci di tutelare sicurezza e privacy degli utenti. Si parla di una VPN con 300 MB di traffico giornaliero, da attivare nel momento in cui si effettuano transazioni online ed è necessario proteggere la propria connessione.

Kaspersky Password Manager, dal canto suo, è un’utility raffinata per proteggere le parole d’accesso di social network, siti Web e piattaforme finanziarie.

Non solo: Kaspersky Total Security è attualmente in promozione.

Si parla, infatti, del 56% di sconto rispetto al prezzo di listino. Per ottenere tutta la sua protezione bastano solo 25,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.