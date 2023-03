Allarme Ransomware Royal: sottratti 11 milioni di dollari alle vittime

Secondo i dati raccolti da FBI e CISA, il temuto ransomware Royal ha finora fruttato 11 milioni di dollari in criptovalute ai cybercriminali.

L’agente malevolo, attivo già da diversi mesi, ha dimostrato dunque un’elevata efficacia. Ciò è dovuto anche dalle diverse varianti che sono state proposte di recente, il che rende sempre più difficile l’individuazione di tale attacco, a meno di non adottare strumenti di protezione e un’adeguata prevenzione.

Il modus operandi di Royal prevede la disattivazione del software antivirus delle aziende colpite, a cui segue il blocco dei file sul dispositivo infettato e la relativa richiesta di riscatto (di solito richiesto in Bitcoin).

Anche se questo tipo di minaccia prende di mira molto spesso imprese o entità complesse, non è detto che forme di attacco uguali o simili prendano di mira i singoli utenti.

Ransomware Royal? Una grande minaccia per aziende, imprese e non solo

In questo contesto, prevenire è molto importante.

Il ransomware Royal va a colpire prevalentemente aziende che si occupano del settore manifatturiero, comunicazioni, sanità e istituti scolastici. Nonostante ciò, il modus operandi adottato è facilmente riscontrabile in tante altre forme di attacco simile, che non risparmiano neanche i singoli utenti.

McAfee Total Protection, in questo contesto, si rivela una soluzione adatta tanto a chi naviga abitualmente online quanto ad aziende di piccole e medie dimensioni.

Stiamo parlando di un antivirus, con classico strumento di rilevazione ed eliminazione di malware e simili, ma non solo.

Tra le diverse utility proposte, infatti, vi è una VPN (ormai indispensabile per mantenere la privacy online), ma anche un gestore di password. Notevole anche lo strumento file shredder, utile per eliminare in maniera definitiva i file, senza che essi lascino traccia sul PC in uso.

L’integrazione di un sistema di protezione della rete domestica, in fine, risulta una soluzione ideale per agire in maniera specifica sulla linea Wi-Fi, andando a prevenire la maggior parte di minacce della rete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.