Allarme sicurezza per il plugin All in One SEO: cos'è successo?

É stato individuata una falla nel plugin WordPress All in One SEO. Nello specifico, ad essere a rischio sono le versioni dello stesso componente dalla 4.0.0 alla 4.1.5.2.

La vulnerabilità, nello specifico, va a modificare i privilegi legati al sito WordPress. Di fatto, gli utenti con privilegi minori, si trovano ad avere in realtà accesso a funzioni solitamente riservati ad Admin e gestori del sito.

In questo senso un servizio già rinomato come SiteGround si è dimostrato pronto ad intervenire e, a causa del tipo di exploit e della relativa gravità, ha effettuato un aggiornamento forzato su tutti i siti ospitati sui propri server. Come afferma SiteGround, il passaggio alla versione 4.1.5.3 di All in One SEO elimina qualunque tipo di problema.

Il pronto intervento del provider ha dimostrato, ancora una volta, come i servizi SiteGround siano una delle migliori soluzioni in questo settore. Grazie ai sostanziosi sconti offerti recentemente poi, si tratta di un servizio relativamente economico.

La pronta risposta di SiteGround alla falla di All in One SEO

Sotto il punto di vista sicurezza, oltre al team specializzato che ha individuato il già citato exploit, la piattaforma offre certificati SSL gratuiti e un backup giornaliero dei siti ospitati.

