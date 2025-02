Allarme SMS smishing: la Polizia spiega come riconoscere la truffa

Nelle ultime ore la Polizia Postale ha lanciato un allarme smishing a causa di un SMS truffa particolarmente pericoloso. La sua tecnica è quella di generare preoccupazione e curiosità nel destinatario che lo riceve con l’obiettivo di farlo richiamare a un numero scritto all’interno del messaggio di testo.

Gli esperti della Polizia Postale hanno pubblicato un recente comunicato stampa dove all’interno si trovano le istruzioni per riconoscere questa pericoloso raggiro. Grazie agli elementi forniti dalle forze dell’ordine si può evitare di cadere in questa trappola insidiosa che sfrutta tecniche di ingegneria sociale.

Infatti, se l’utente prova a chiamare il numero indicato nell’SMS truffa di questo attacco smishing si ritroverà costi di chiamata elevati addebitati sulla bolletta telefonica o nel suo credito residuo. Sostanzialmente, come ben specifica la Polizia Postale, si tratta di numerazioni a “valore aggiunto”, usate per la fornitura di servizi a pagamento.

SMS Smishing: come non cadere nella truffa

La Polizia Postale sta avvisando tutti gli utenti italiani di fare attenzione a un SMS truffa che sta circolando in questi giorni tramite una nuova campagna di smishing particolarmente insidiosa. “Se hai ricevuto un SMS che ti invita a contattare un numero che inizia con 892 – 893, con il pretesto di informarti su un’importante comunicazione che ti riguarda, non cedere alla curiosità di chiamare!”, spiegano le forze dell’ordine.

Quindi, per riconoscere questa truffa basta controllare il numero da chiamare. Se inizia con 892 o 893 è importante cancellare immediatamente il messaggio e non effettuare la chiamata. “Richiamando il numero proposto nel messaggio – continua la Polizia Postale – si resterà in attesa di ricevere la comunicazione che ci riguarda e alla fine della telefonata ci verrà addebitato il costo del servizio”.

Questa tecnica è molto simile alla truffa telefonica detta Wangiri.

Cosa fare quindi? Le forze dell’ordine consigliano di controllare il contenuto del messaggio con attenzione quando riceviamo un SMS da un mittente sconosciuto, potrebbe trattarsi di una truffa smishing. Inoltre, è importantissimo non cedere alla curiosità di richiamare numerazioni che appaiono fin da subito sospette.

Potresti verificare online se ci sono feedback riguardo quella numerazione o notizie in merito al messaggio che ha ricevuto e che altri hanno già segnalato.