Wangiri: attenzione a questi prefissi internazionali

Wangiri è una truffa telefonica molto pericolosa, nata in Giappone e ora internazionale per diffusione. Infatti, anche in Italia è ormai sdoganata, mettendo in pericolo utenti di ogni tipo ed età. La sua etimologia rivela anche come funziona. In giapponese significa letteralmente “squillo e chiudi“, da “wan” che significa squillo e “giri” che significa “tagliare”.

In pratica, al destinatario arriva una chiamata che effettua un solo squillo, per cui è impossibile rispondere. Questo è proprio quello che vogliono i cybercriminali, perché l’utente, vedendo un numero sconosciuto sul proprio telefono, per curiosità richiamerà. La cosa particolare è che il numero ha un prefisso internazionale e nasconde due pericoli:

solitamente questi numeri di telefono appartengono a come linee telefoniche a tariffazione speciale o numeri internazionali molto costosi ;

o ; altre volte questi numeri di telefono attivano servizi premium in abbonamento che costano parecchio e che si rinnovano con frequenza giornaliera o settimanale a insaputa dell’utente.

Wangiri: i prefissi internazionali da non richiamare

Gli esperti hanno studiato approfonditamente la truffa telefonica Wangiri dello squillo senza risposta per trovare il modo di combatterla. Tuttavia, i truffatori continuano a modificarne la tecnologia e le tecniche così da vanificare il lavoro dei ricercatori e la consapevolezza e le contromisure degli utenti. Vediamo però quali sono i prefissi che, la maggior parte delle volte, nascondono questa truffa:

+212 – Marocco

– Marocco +216 – Tunisia

– Tunisia +234 – Nigeria

– Nigeria +371 – Lettonia

– Lettonia +375 – Bielorussia

– Bielorussia +381 – Serbia

– Serbia +420 – Repubblica Ceca

– Repubblica Ceca +44 – Regno Unito (nonostante sia molto usato per scopi legittimi, i truffatori lo usano mascherato)

Come difendersi da questa truffa telefonica

Vediamo ora come ognuno può difendersi dalla truffa telefonica chiamata Wangiri. Buone abitudini personali in relazione all’utilizzo dei dispositivi mobili come gli smartphone è sicuramente d’aiuto. Ecco cosa consigliano di fare gli esperti: