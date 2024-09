Continuano gli attacchi Wangiri dello squillo senza risposta

Forse sarà capitato anche a te di ricevere uno squillo senza risposta da un numero con prefisso estero e di sentir parlare di Wangiri o Pingcalls. Le due cose viaggiano insieme perché si tratta di una truffa molto pericolosa che purtroppo è tornata attaccando i telefoni di molti utenti italiani.

In pratica, cybercriminali esperti effettuano una chiamata da numero con prefisso estero alla tua linea facendo fare solo uno squillo. L’obiettivo è quello di spingere la potenziale vittima a cadere nella trappola richiamando per capire chi la sta cercando. I prefissi più utilizzati sono i seguenti:

Gran Bretagna (+44);

Cuba (+53);

Tunisia (+216).

Il problema è che richiamando si possono nascondere addebiti dai costi elevati e/o attivazioni automatiche a servizi premium che prelevano denaro direttamente dal saldo del conto telefonico. Ecco perché si tratta di una truffa molto pericolosa quella del Wangiri con lo squillo senza risposta.

Come puoi difenderti dallo squillo senza risposta detto Wangiri

Il Wangiri, approfondito in questo articolo, è una pratica ormai diffusa in Italia che avviene tramite uno squillo senza risposta da prefisso estero. I cybercriminali inducono il destinatario della pseudo chiamata a richiamare per capire chi lo stava cercando. Come puoi difenderti da questa pratica molto pericolosa per te e per il tuo denaro? Ecco alcuni suggerimenti utili: