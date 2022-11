Allarme trojan: RomCom RAT sfrutta marchi software per diffondersi online

I criminali informatici dietro il trojan RomCom RAT hanno adottato una nuova strategia per infettare quanti più dispositivi possibili.

Secondo quanto scoperto da esperti della sicurezza digitale, i siti di alcuni noti marchi software sono stati clonati e utilizzati per diffondere l’agente malevolo in questione. Nonostante gli antivirus più efficaci sono riusciti a limitare tale attacco, è probabile che molti utenti sono stati infettati da questo temibile trojan.

L’attore delle minacce dietro il RomCom RAT ha aggiornato il suo vettore di attacco e ora sta abusando di noti marchi di software per la distribuzione. In tal senso, siti Web di software come:

Network Performance Monitor – Onsite & Remote Monitoring

KeePass Password Safe

PDF Reader Pro

sono stati copiati con estrema precisione, con tanto di copia del codice HTML e dell’adozione di domini simili a quelli originali. Una volta scaricato e installato il relativo programma, appositamente modificato con un file DLL dannoso, il trojan ottiene il pieno accesso al computer infettato.

RomCom RAT: come agisce e come è possibile contrastarlo con efficacia

Il nome di questo trojan non è di certo una novità per chi si occupa di sicurezza digitale. Già nell’agosto di quest’anno l’agente malevolo è stato associato al ransomware cubano Tropical Scorpius.

Da quel momento, RomCom RAT è abitualmente riapparso sulla scena, con i criminali informatici impegnati a trovare sempre nuove vie per diffonderlo. Evitare l’infezione richiede una buona dose di prudenza e, soprattutto, l’adozione di un antivirus ad alto tasso di efficacia.

