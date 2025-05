Allarme Truffa della Chiamata Muta: come difendersi

Udicon, associazione per la difesa dei consumatori, ha lanciato un allarme. Il motivo è la diffusione della nuova truffa della chiamata muta. Nel suo comunicato stampa, Udicon spiega perché è così pericolosa e di cosa si tratta, per aiutare gli utenti a riconoscerla e concludere subito la chiamata.

“Si riceve una telefonata, spesso da un numero apparentemente normale, ovvero non privato, non segnalato come spam e nemmeno proveniente dall’estero. La vittima, inconsapevolmente, risponde, magari sentendosi al sicuro proprio perché il numero non desta sospetti. Una volta risposto, dall’altra parte non si sente nulla, solo silenzio“.

Sempre nel comunicato stampa dell’associazione viene spiegato perché succede questo: “Queste chiamate rappresentano una strategia utilizzata per ottimizzare il lavoro dei call center, riducendo i tempi morti tra una chiamata e l’altra. Il sistema automatizzato effettua più chiamate contemporaneamente, con la speranza che almeno una venga collegata a un operatore appena disponibile“.

AGCOM sta attivando un filtro anti-spoofing per bloccare le chiamate dei call center che camuffano i loro numeri di telefono reali. In questo caso, visto che anche in questi casi la tecnica dello spoofing telefonico viene usata, potrebbe essere un’ottima soluzione per fermare la truffa della chiamata muta.

5 consigli di Udicom contro la truffa della chiamata muta

Vediamo quindi quali sono i 5 consigli di Udicom per proteggersi dalla truffa della chiamata muta.